Zaligverklaring verzetspater aanstaande

De zaligverklaring van de rooms-katholieke priester Franz Reinisch, die zijn verzet tegen Adolf Hitler met de dood moest bekopen, is in een beslissende fase gekomen. Het bisdom Trier heeft maandag bekendgemaakt dat het 6300 pagina’s dikke dossier is afgerond en nu ter beoordeling naar Rome wordt gestuurd.

Bisschop Stephan Ackermann zegt dat pater Franz de enige katholieke geestelijke in Duitsland was die indertijd weigerde Hitler trouw te zweren en werd terechtgesteld. Hij stierf in 1942 onder de guillotine. De procedure om hem zalig te verklaren begon in 2013. Sindsdien zijn tal van getuigen gehoord en meer dan 730 documenten doorgespit.

Reinisch werd in 1903 in Oostenrijk geboren als zoon van een financieel ambtenaar. Hij studeerde eerst rechten en forensische geneeskunde, later theologie en filosofie. Als priester sloot hij zich aan bij Schönstatt-beweging, die haar hoofdkwartier heeft in de buurt van Koblenz.

Reinisch nam van meet af aan stelling tegen de nazidictatuur. De Gestapo verbood hem in 1940 te preken en toespraken te houden. Pater Franz kreeg twee jaar later de doodstraf nadat hij wegens gewetensbezwaren een oproep om dienst te nemen in Hitlers Wehrmacht had geweigerd.