Zakenman Malta aangeklaagd om moord journalist

Een van de rijkste mannen in Malta is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Zakenman Yorgen Fenech spreekt de beschuldigingen tegen.

Journaliste Galizia schreef over corruptie in de eilandenstaat en werd in 2017 gedood met een autobom. De autoriteiten beschuldigen de steenrijke Fenech van medeplichtigheid. Hij arriveerde zaterdag onder zware politiebewaking bij de rechtbank in Valletta. Politiebronnen zeggen dat hij wordt gezien als het brein achter de moord.

De politie arresteerde de zakenman op 20 november. Hij probeerde het eiland te verlaten op zijn jacht. Kort voor de arrestatie van Fenech was een andere hoofdrolspeler in de zaak opgepakt. Die zou de tussenpersoon zijn tussen het brein achter de moord op Galizia en degenen die het moordplan uitvoerden. Die tussenpersoon kreeg later gratie in ruil voor bewijs tegen andere betrokkenen bij het moordplan.