„Zakenman betaalde voor moord op journaliste op Malta”

De in Malta opgepakte zakenman Yorgen Fenech heeft 450.000 euro betaald om de journalist Daphne Caruana Galizia te laten vermoorden. Dat blijkt volgens Maltese media uit afgetapte gesprekken tussen Fenech en een tussenpersoon.

De tussenpersoon, die eerder werd opgepakt, heeft ondertussen presidentiële gratie gekregen vanwege zijn getuigenis. Fenech zit nog vast.

Woensdag werd de voormalige stafchef van de Maltese regering Keith Schembri opgepakt. Waar hij precies van wordt verdacht, is nog niet bekend, maar hij zou ook met de dood van Galizia te maken hebben. Fenech noemde hem het brein achter de moord.

De journaliste schreef over corruptie in de eilandenstaat. In haar verhalen kwamen geregeld Fenech en Schembri voor. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven.