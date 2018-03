Aan de oever van een rivier in Siberiƫ is een zak gevonden met daarin meer dan vijftig afgehakte handen. De politie deed de lugubere vondst in de stad Tsjabarovsk na een tip, melden Russische persbureaus.

In de zak zaten 26 tot 28 paar handen. Daarnaast zaten er plastic schoenhulzen in, zoals die in laboratoria worden gebruikt.

Volgens de autoriteiten zijn de handen niet op een verantwoorde manier geamputeerd. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de afgehakte handen.