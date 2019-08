Zaak Trump tegen Californië over aangiftes

De Amerikaanse president Donald Trump en de Republikeinse Partij hebben een rechtszaak aangespannen tegen Californië omdat die staat presidentskandidaten verplicht hun belastingaangifte van vijf jaar openbaar te maken voordat ze mogen meedoen aan voorverkiezingen.

Californië is de eerste staat in de VS die een wet over de belastingaangiften heeft aangenomen. De Democratische gouverneur Gavin Newsom zette vorige week zijn handtekening onder de wet.

Advocaten van Trump stellen dat de Californische wet ongrondwettelijk is omdat staten niet de bevoegdheden zouden hebben nieuwe regels op te stellen voor mensen die de ambitie hebben president te worden. Trump brak met de decennialange gewoonte van presidentskandidaten hun aangifte bij de fiscus vrij te geven. Trump deed dat ook niet nadat hij zijn intrek in het Witte Huis had genomen.