Zaak pornoactrice drie maanden opgeschort

De rechtszaak die pornoactrice Stormy Daniels tegen advocaat Michael Cohen heeft aangespannen wordt opgeschort. De rechten van de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump zouden in gevaar komen als de zaak voortduurt terwijl hij ook onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, verklaarde de rechter. De zaak is voor drie maanden stilgelegd.

Stephanie Clifford, zoals de actrice echt heet, sleepte de privéadvocaat van Trump vorige maand voor de rechter. Cohen heeft eerder toegegeven dat hij uit eigen zak 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan Daniels om niets te vertellen over een vermeende seksuele relatie met Trump in 2006. Zij beschuldigt hem van laster.

Cohen liet eerder deze week weten zich te beroepen op zijn zwijgrecht, nadat de FBI onlangs zijn huis, kantoor en hotelkamer was binnengevallen. Het justitieel onderzoek staat los van zijn werk als advocaat voor Trump.