Zaak-Navalni alarmeert waakhond chemische wapens

De conclusie van de Duitse regering dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met zenuwgas is zeer zorgwekkend, stelt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). 193 landen, waaronder Rusland, zijn aangesloten bij de in Den Haag gevestigde waakhond. De organisatie blijft de situatie volgen en biedt landen die daarom vragen haar steun aan.

Het vergiftigen van een individu met een zenuwgas wordt beschouwd als het gebruik van chemische wapens, zegt OPCW-topman Fernando Arias in een verklaring. De staten die het Verdrag chemische wapens hebben onderschreven zien het gebruik van chemische wapens onder alle omstandigheden als verwerpelijk en in strijd met internationaal recht, brengt hij in herinnering.

De Duitse regering zegt over ondubbelzinnig bewijs te beschikken dat de oppositieleider is vergiftigd met novitsjok, een door de Sovjet-Unie ontwikkeld zenuwgas dat twee jaar geleden in Engeland ook is gebruikt tegen de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Volgens de EU en de VS zat de Russische militaire inlichtingendienst GROe achter die aanslag. Westerse landen zetten in reactie op grote schaal Russische diplomaten uit. Moskou heeft iedere betrokkenheid ontkend, net zoals nu in de zaak-Navalni.

De OPCW heeft novitsjok vorig jaar toegevoegd aan de lijst met verboden gifstoffen. Die maatregel is in juni van kracht van geworden. Eerder kreeg de organisatie de bevoegdheid uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de inzet van chemische wapens.