Z-Korea zal direct reageren op aanval N-Korea

Zuid-Korea zal direct reageren op elke militaire provocatie of aanval van Noord-Korea. Dat zei de opperbevelhebber van het Zuid-Koreaanse leger donderdag bij een persbijeenkomst. Volgens Seoul stelt Noord-Korea, met de recente uitspraken over een aanval op het Amerikaanse eiland Guam, Zuid-Korea en het bondgenootschap van de Verenigde Staten en Zuid-Korea op de proef.

Legervoorman Roh Jae-cheon stelde dat Zuid-Korea direct in actie zal komen mocht Noord-Korea daadwerkelijk tot militaire acties overgaan. Toch heeft Seoul nog geen indicaties dat er een directe aanval op handen is vanuit het Noorden.

Noord-Korea gaf eerder al meer details over het plan voor een aanval op Guam. Als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toestemming geeft worden vier raketten afgevuurd op het Amerikaanse eiland. Volgens het draaiboek zullen de raketten 30 tot 40 kilometer buiten het eiland in het water belanden. Het aanvalsplan is nog in ontwikkeling en zal spoedig worden afgerond en gepresenteerd aan Kim Jong-un.