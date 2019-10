YPG meldt ook dood IS-woordvoerder Muhajir

De Syrisch Koerdische YPG-militie meldt dat de woordvoerder van terreurorganisatie IS, Abu al-Hassan al-Muhajir, is gedood in een gezamenlijke operatie van de Koerden en Amerikaanse troepen in noord-Syrië.

De door Koerden geleide SDF-milities, waar de YPG onderdeel van zijn, zegt dat Muhajir was gelokaliseerd in het grensstadje Jarablus. Volgens commandant Mazloum Abdi van de SDF was de actie een vervolg van de operatie waarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi was gedood.

Van de IS-woordvoerder was weinig meer vernomen sinds het instorten van het kalifaat van IS in oktober 2017. Afgelopen maart dook er een audiobericht van hem op, waarin Muhajir opriep tot vergelding na de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland.