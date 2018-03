YouTube zet Wikipedia in bij complottheorieën

In de strijd tegen desinformatie gaat YouTube teksten van Wikipedia plaatsen bij video’s die bijvoorbeeld complottheorieën ondersteunen. Dat maakte directeur Susan Wojcicki dinsdag in Austin bekend. Het online videoplatform van Google wil op die manier de kijker een ander perspectief bieden dan wat er in de video wordt verteld.

De teksten van Wikipedia, maar ook andere sites, verschijnen bij video’s die bijvoorbeeld de wetenschap of de eerste maanlanding in twijfel trekken. Mensen kunnen de video’s nog steeds bekijken, verzekert Wojcicki, maar hebben tevens toegang tot aanvullende informatie.