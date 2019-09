YouTube verwijdert veel meer haatvideo's

YouTube heeft in april, mei en juni meer dan 100.000 racistische en discriminerende video's gedeletet. Dat is vijf keer zo veel als in het kwartaal ervoor. Ook het aantal kanalen dat om haat werd verwijderd, vervijfvoudigde. De stijging komt voor een deel door het aanscherpen van de regels op YouTube. Oudere filmpjes, kanalen en opmerkingen, die vroeger waren toegestaan, worden nu alsnog verwijderd.

In totaal verwijderde YouTube ruim 9 miljoen video's, meer dan 4 miljoen kanalen en bijna 538 miljoen opmerkingen. Het ging vooral om spam, porno en naaktbeelden.