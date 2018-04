Yosemite park dicht vanwege vele regenval

Het beroemde natuurpark Yosemite in de Amerikaanse staat Californië gaat tijdelijk dicht vanwege de dreiging van overstromingen door hevige regenval. Campings en accommodaties in het dal van de Yosemitevallei blijven vrijdag en gedurende het weekend gesloten.

De meteorologische dienst van Californië heeft een waarschuwing voor overstromingen afgegeven. De neerslag kan ook leiden tot het smelten van de sneeuw in het Sierra Nevada gebergte.

Zware regenval veroorzaakte in januari dodelijke aardverschuivingen in Zuid-Californië. Bij verschillende modderlawines kwamen 21 mensen om het leven. Eerder hadden in de getroffen regio grote bos- en bosbranden gewoed en waren er aardverschuivingen.

Het nationaal park Yosemite Valley staat onder meer bekend om zijn steile granietmuren en watervallen en trekt jaarlijks meer dan drie miljoen bezoekers.