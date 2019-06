Xi rondt zeldzaam bezoek aan Noord-Korea af

De Chinese president Xi Jinping is vrijdag weer huiswaarts gekeerd na zijn veelbesproken tweedaagse bezoek aan Noord-Korea. Het was de eerste keer in veertien jaar dat een Chinees staatshoofd het geïsoleerde buurland aandeed. Volgens berichten in staatsmedia van beide landen heeft Xi onder meer toegezegd dat China zich blijft bekommeren om de ‘veiligheidszorgen’ van bondgenoot Noord-Korea.

De Chinese president beloofde een „positieve en constructieve rol” te spelen om Korea volledig te ontdoen van kernwapens en „stabiliteit op lange termijn in de regio” te bereiken, aldus persbureau Xinhua. Hij hoopt dat de gesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, die in een impasse zijn geraakt, weer op gang zullen komen.

Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un drukte zich diplomatiek uit. Hij verweet de VS indirect een gebrek aan inzet om de spanningen te verminderen, maar zei ook „geduld te betrachten in het oplossen van de problemen op het Koreaanse schiereiland”. Samen met hun echtgenotes woonden de twee leiders een gymnastiekevenement bij in het stadion van Pyongyang. Kim Jong-un bezocht China het afgelopen jaar al vier keer.