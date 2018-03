Xi mag langer aanblijven van Volkscongres

Het Chinese Nationale Volkscongres heeft ingestemd met een grondwetswijziging die het voor een president mogelijk maakt om meer dan twee termijnen van vijf jaar aan te blijven. Die maatregel plaveit de weg voor president Xi Jinping om onbeperkt aan de macht te blijven.

Op de jaarlijkse conferentie hebben de bijna 3000 afgevaardigden zondag in de Grote Hal van het Volk hun stem uitgebracht. Twee leden stemden tegen de wetswijziging en er waren drie onthoudingen.

De regerende Chinese Communistische Partij lanceerde vorige maand het voorstel van het aanpassen van de grondwet. Er was nooit twijfel over dat het amendement zou worden aangenomen, aangezien het parlement vol zit met loyale partijleden. Het Chinese volkscongres heeft in zijn geschiedenis nooit een voorstel van de communistische leiders afgewezen.

Het Volkscongres heeft in de grondwetswijziging ook ingestemd met een commissie voor staatstoezicht. De instantie is verantwoordelijk voor de controle van het overheidsapparaat en heeft uitgebreide bevoegdheden. Critici zien het als een nieuw instrument voor politieke vervolging en versterking van de leidersrol van de partij.