Xi Jinping, van rode prins tot machtigste man op aarde

Verhul je kracht en wacht af. Dat is de strategie van Xi Jinping. De leider van China is 65 en is hard op weg ’s werelds machtigste leider te worden.

In een wijkje van de Chinese hoofdstad Peking leert Xi Jinping als klein jongetje al in de jaren vijftig hoe belangrijk hiërarchie en orde zijn. Hij leeft als ‘prins’ in een kleine elitaire wereld: het Rode Hemelrijk. Dat heeft hij te danken aan de positie van zijn vader, Xi Zhongxun. Die is een communist en revolutionair én bevriend met Mao Zedong, de bekende Chinese dictator, en met de latere staatsman Deng Xiaoping.

De jonge Xi Jinping (geboren in 1953) staat bekend als een verlegen boekenwurm. Tot zijn negende groeit hij op met kinderen van andere ouders die lid zijn van de Communistische Partij van China. Xi gaat dan ook als vanzelfsprekend eerst naar de crèche van de partij. Later krijgt hij een plek op de Eerste Augustus School: een keizerlijke kostschool waar kinderen elkaar aanspreken op basis van de rang van hun vader in de partij. Het kind van de vader met de hoogste rang speelt de baas over de rest, terwijl het leeftijdsgenootje met een vader met de laagste rang de andere kinderen dient te gehoorzamen.

Vader Xi Zhongxun houdt niet op te praten over zijn tijd als revolutionaire strijder. Zo tekent zich voor de jonge Xi Jinping een duidelijke opdracht af, zegt politicoloog, strateeg en Chinakenner Ties Dams. „Hij en zijn generatiegenoten moeten de vaders en moeders van de revolutie eren, door de almachtige partij te dienen. Leden van de partij zien zichzelf als rechtmatige erfgenamen van het keizerrijk die moeten heersen over het moderne China”, legt Dams uit. „In hun ogen heeft de partij China immers verlost van westerse vernedering en Japanse onderdrukking, door een opstand te ontketenen onder het volk.” Dat is de weg waardoor China zijn rechtmatige plek als meest vooraanstaande beschaving van de wereld terugkrijgt.

Zuivering

Xi Jinping is het derde kind van Xi Zhongxun en moeder Qi Xin. Hij heeft twee oudere zussen en een jongere broer. Daarnaast zijn er twee halfzussen en een halfbroer uit een eerder huwelijk van zijn vader.

In 1962 treft het wantrouwen van partijleider Mao het gezin. Ouders en kinderen worden als vermeende tegenstanders van hem en zijn partij slachtoffer van Mao’s ‘zuiveringen’. Xi’s vader moet onder dwang gaan werken in een fabriek in Henan, ver weg van zijn gezin. Ties Dams, die over Xi het boek ”De nieuwe keizer” schreef: „Xi Jinping verliest dan zijn vader, die hij toch al amper zag.” Voor alle gezinsleden geldt daarbovenop dat de familiestamboom wordt ondergraven. Het familieleven raakt aangetast, hun opdracht en identiteit vervagen. Xi Jinping zal zijn vader vijftien jaar lang niet zien. Hij wordt van de prestigieuze kostschool gestuurd en belandt op een school voor outcasts.

In 1966 zet Mao de Culturele Revolutie in gang. Het is zijn grote campagne om zijn tegenstanders uit te schakelen en absolute macht te verwerven. Aanhangers van Mao ontvoeren Xi’s vader en brengen hem naar de stad Xian, waar hij tien jaar gevangenschap en martelingen ondergaat.

Bergdorpje

Voor Xi Jinping breekt een roerige tijd aan. Als ”zoon van” staat hij ineens bekend als verrader. Zelfs zijn moeder, die haar baan bij het partijinstituut kwijt is en later op het platteland dwangarbeid verricht, wordt gedwongen haar zoon in het openbaar te beledigen. Ties Dams: „Xi moest zich sindsdien verstoppen, rennen en vechten voor zijn leven. Alleen al in 1966 werden er 1800 mensen vermoord door de Rode Gardisten van Mao.” Een vriend van Xi weet zichzelf niet te redden en komt om het leven.

Eind jaren zestig sluit Mao alle scholen in het land. Zestien miljoen jongeren worden naar het platteland gestuurd om te werken in het kader van heropvoeding. Dat Xi Jinping daarvoor in aanmerking kwam en niet in de gevangenis belandde, heeft hem waarschijnlijk gered, denkt politicoloog Ties Dams.

Xi wordt naar het kleine bergdorpje Liangjiahe gestuurd, en woont daar vanaf dat moment in een grot. Hij moet er boeren helpen met het bewerken van het land. Doel was volgens Dams hem te laten kennismaken met de ouderwetse familiewaarden. „Het was een armoedige tijd, mensen hadden nagenoeg niets te eten.”

Opwerken

Xi Jinping is na de Culturele Revolutie (1976) het enige kind uit het gezin dat nog in China woont. Xi’s ene zus is, volgens een verklaring van de Communistische Partij „overleden aan de gevolgen van vervolging.” Er is wellicht sprake geweest van zelfdoding. Zijn andere zus trouwt en emigreert naar Canada. Zijn halfbroer belandt in Hongkong en woont daar nu nog. Dams: „Zij kozen eieren voor hun geld en vertrokken naar het buitenland. Xi Jinping daarentegen koos ervoor lid te worden van de Communistische Partij, die nota bene zijn vader van hem had afgepakt.” Na maar liefst zeven weigeringen wordt hij toegelaten.

Toch is Xi’s keuze van dat moment verklaarbaar. Mao is stervende en tegelijk hoort hij dat zijn vader Xi Zhongxun de Culturele Revolutie heeft overleefd en zelfs partijsecretaris wordt in de zuidelijke provincie Guangdong. Xi’s vader wordt bovendien adviseur van de nieuwe staatsman Deng Xiaoping.

Dan al ziet Xi junior zijn kans schoon om alsnog aan de macht te komen. Zo is hij immers ook opgevoed: een machtspositie komt hem toe.

Xi gaat rechten studeren en werkt zich op binnen de partij. „Dat deed hij slim”, stelt Dams. „Zijn tactiek: niet te veel opvallen.” Hij houdt zich verre van schandalen, maakt telkens promotie en loopt bijna alle posities binnen de partij af.

Volgens Dams ambieerde Xi in die tijd nog geen carrière als president. „Hij dacht eerder aan een functie als partijleider in een provincie.” Dat gebeurt ook, in de provincies Fujian en Zhejiang. Maar tussen 2007 en 2012 merkt Xi Jinping dat er meer te halen valt. Hij wordt in 2008 verkozen tot vicepresident en in 2010 tot vicevoorzitter van de militaire commissie van de partij – een grote stap richting het presidentschap. Op 15 november 2012 wordt hij secretaris-generaal van de partij en voorzitter van de Centrale Militaire Raad. Op 14 maart 2013 is het zover: Xi Jinping is president. „Die succesvolle carrière heeft hij volledig te danken aan zijn vader”, zegt Dams. „Na de Culturele Revolutie kregen ze namelijk de kans om hun vader-zoonrelatie te herstellen, en die werd hecht.”

Begin jaren tachtig trouwt Xi Jinping met Ke Hua, voormalig Chinees ambassadeur in Engeland. Het huwelijk houdt slechts een paar jaar stand. In 1987 treedt hij in het huwelijk met de populaire zangeres Peng Liyuan, op dat moment veel bekender dan Xi. Ze krijgen een dochter, Xi Mingze (1992), die later in de Verenigde Staten sociale psychologie is gaan studeren aan Harvard University en aan Zhejiang University. Dams: „Soms treedt ze op in het openbaar, net als Ivanka Trump, door handjes te schudden. Dat gebeurde voorheen nooit bij Chinese leiders.” Het gezin woont nu in Peking, bij de Jade Spring Hill, bezit van het Centraal Comité van de Communistische Partij.

Xi Jinping staat nu bekend als de machtigste man van China sinds Mao. Hij kan zelfs levenslang president blijven nu de beperking tot twee termijnen is opgeheven.

Xi heeft net als Mao een duidelijke visie voor ogen, maar ‘de nieuwe Mao’ is hij niet. Hij wil China namelijk niet omsmelten naar een dictatuur. Anders dan Mao regeert Xi Jinping namens de partij en niet vanuit persoonlijke macht. Volgens Dams wil hij de soevereiniteit van de partij veiligstellen. Langs die weg moet China zijn plek als machtigste land ter wereld gaan innemen.

Dams: „Dat betekent concreet dat hij voor een ‘groter China’ gaat, door Taiwan, Hongkong, Mongolië, de Zuid-Chinese Zee en delen van Centraal-Azië onder de absolute heerschappij van de Communistische Partij te stellen.”

Strateeg

Hoe krijgt Xi de rest van de wereld op de knieën? „Xi denkt strategisch. Dat maakt hem zo succesvol”, vertelt Dams. „Hij wil niet gewelddadig, maar vreedzaam te werk gaan, met als doel China machtiger maken dan de Verenigde Staten. Hij wacht af totdat Amerika zich uiteindelijk terugtrekt als wereldmacht en daarmee zwicht voor China.”

Onder het bewind van Xi volgt de ene na de andere investering in moderne buitenlandse technologie. Zo beheerst China meer en meer de wereldeconomie en kan Xi politieke steun afdwingen.

„Dan wordt China vanzelf machtig”, vertelt Dams. „Hij richt zich eerst op de politieke beïnvloeding van landen die vijandig staan tegenover liberale en Amerikaanse politiek. Langzaamaan harkt Xi steeds meer staten binnen die meegaan in de lijn van de Communistische Partij.”

Ook westerse landen zijn aan de beurt, vertelt Dams. „Xi wacht af en grijpt dan zijn kans. Hij heeft baat bij chaos in de Amerikaanse politiek, en bij de verdeeldheid in Europa. Ondertussen is de economische opmars van China, onder leiding van Xi, niet te stoppen.”

Nederland is net zo goed onderdeel van dit beleid. Onderschat dat niet, zegt Dams: „Denk aan Schiphol, de Rotterdamse haven, Campina, Shell en Philips. Die ondernemingen zijn zich sterk aan het oriënteren op China.”

Als de invloed van Xi’s China dan niet te vermijden is, vindt de politicoloog het van belang dat er een strategie wordt ontwikkeld tegenover het vaak zo moeilijk te doorgronden land.

„We moeten leren hoe we kunnen samenwerken zonder onze democratische identiteit te verliezen.”

Er is wat te doen aan de vrees voor het ongrijpbare China, gelooft Dams: „Je kunt van het land van Xi en zijn gedachtegang nog veel leren begrijpen.”

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van diverse bronnen, zoals binnenlandse en buitenlandse krantenartikelen, documentaires, waaronder ”China – world power again” van DW Documentary en het boek ”De nieuwe keizer” van Ties Dams (uitg. Prometheus, Amsterdam, 2018).

Bedreigende godsdienst

Religies zoals het christendom en de islam ziet de Chinese president Xi Jinping als buitenlandse invloeden die de Chinese cultuur negatief kunnen beïnvloeden. Kenners verwachten dan ook dat onder Xi’s bewind christen- en moslimvervolging eerder zal groeien dan afnemen. Kijk bijvoorbeeld naar de onderdrukking van islamitische Oeigoeren in de noordwestelijke provincie Xinjiang, waar mensen worden ‘heropgevoed’.

In de ogen van Xi is het communisme zelf de staatsreligie. Daaraan voegt hij graag symbolen toe uit het boeddhisme, taoïsme en confucianisme, vertelt politicoloog Ties Dams. „Hij schuwt samenwerking met boeddhistische monniken niet en heeft tempels gefinancierd.” Xi ziet het boeddhisme niet als een gevaar, omdat die religie, in tegenstelling tot het christendom en de islam, geen ‘oppergod’ aanbidt.