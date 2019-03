Xi is vastbesloten om EU-landen aan zijn ‘parelketting’ te rijgen

Europa wil eenheid en kracht uitstralen richting China. Daarom wachtten in Parijs niet één, maar drie regeringsleiders president Xi Jinping op. Maar de eerste bressen in dat EU-bastion hadden de Chinesen al geslagen: niet in Parijs, maar in Rome.

Deed hij het als een leeuw die zijn prooi toespreekt, of waren zijn woorden echt gemeend? Aandoenlijk klonk het in ieder geval uit de mond van de Chinese president Xi Jinping: „Vertrouw me”. Met die woorden zocht hij woensdag toenadering tot zijn Europese gastheren en -vrouw in Parijs.

Had Xi niet enkel een afspraak met de Franse president Macron, en niet met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Junker? Klopt, die twee kreeg hij er dinsdag even gratis bij. China moet weten dat Europa voortaan met één mond spreekt, zo was vorige week besloten tijdens topberaad in Brussel. Europa wil meer evenwicht in de economische relatie met China (lees: meer toegang tot de Chinese markt), maar kijkt ook anders aan tegen China onder Xi. Die gebruikt economische invloed om strategisch voet aan de grond te krijgen in Europa. De term ”systeemrivaal” klink in dit verband: door China’s invloed krijgt de liberale democratie in het Westen geduchte concurrentie van China’s autoritaire bestel.

Heel concreet komt die rivaliteit op Europa af met Xi’s ambitieuze Nieuwe Zijderouteproject. Daardoor zijn op veel continenten grote bouwputten te vinden door de aanleg van snelwegen, spoorlijnen en havens, die landen met elkaar verbinden, maar vooral met China.

De hete adem van de Chinese draak voelen de Europeanen ook met het aanbod van het Chinese telecombedrijf Huawei om het 5G-mobiele netwerk aan te leggen. Niet doen, waarschuwen de Amerikanen, want Huwaei is nauw verbonden met de Chinese staat, en dus met de Chinese veiligheidsdienst.

Hoe standvastig zullen de Europeanen zijn tegenover de Chinezen? „In de afgelopen jaren heeft China de les geleerd dat het machtige Europa een illusie is”, schrijft Fokke Obbema in zijn boek ”China en Europa”. „De strategie van de Chinese regering is nu om pragmatisch te onderhandelen met afzonderlijke landen.” Waarom het er maar niet van komt dat Europa met één stem spreekt? „Omdat Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië niet de verleiding kunnen weerstaan om Peking te knuffelen, in de hoop als de favoriete Europeaan te worden gezien.”

Iets daarvan was dinsdag in Parijs zichtbaar. Macron stond te gniffelen toen hij dinsdag de mega-overeenkomsten met Xi bekend maakte. Maar Merkel lachte in haar vuistje: zij had er al veel eerder voor gezorgd dat het Duitse bedrijfsleven in China volop aan de bak kan. Akkoord, meespelen in Xi’s Zijderoutezandbak zit er wat Europa betreft niet in. Of toch wel? Vorige week wist China Italië te contracteren voor deelname aan Nieuwe Zijderouteprojecten. En Xi weet: meer landen rond de Middellandse Zee zullen zich aan mijn parelketting laten rijgen, en ook Oost-Europese lidstaten gaan dat doen. De eerste bressen in het Europese anti-Chinabastion worden daarmee zichtbaar.

Giga-order voor Aribus

Een Chinese giga-order ter waarde van 35 miljard dollar bij vliegtuigbouwer Airbus. Dat was dinsdag de grote klapper die de Franse president Macron wereldkundig kon maken tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn land. Het gaat om 290 toestellen van het type A320 (”narrow body”) en 10 van het type A350 (”wide body”).

China geldt als ’s werelds belangrijkste markt voor vliegtuigen. De verwachting is dat China de komende 20 jaar 7400 nieuwe passagiers- en vrachtvliegtuigen nodig zal hebben, goed voor 20 procent van de wereldwijde vraag. Peking verdeelt zijn orders meestal tussen Boeing en Airbus, maar dit keer heeft de eerste het nakijken. Recente ongelukken met twee Boeing 737-Max-toestellen zullen zeker een rol hebben gespeeld.