X-plane wordt opvolger Concorde

Sinds het verdwijnen van de legendarische Concorde in 2003 is er geen supersonisch passagiersvliegtuig meer geweest. Maar als het aan NASA ligt komt daar verandering in. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft vliegtuigbouwer Lockheed Martin deze week opdracht gegeven een toestel te ontwikkelen dat sneller gaat dan het geluid, maar zonder ‘sonic boom’, de oorverdovende knal waarmee het doorbreken van de geluidsbarrière gepaard gaat.

Met de zogeheten X-plane zou een vlucht van New York naar Londen nog maar drie uur duren. Het toestel moet gaan vliegen op ruim 16 kilometer hoogte met een kruissnelheid van 1500 kilometer per uur.

Met de opdracht is een bedrag van 202 miljoen euro gemoeid. De bedoeling is dat de supersonische jet in 2021 zijn eerste testvluchten gaat uitvoeren boven bewoonde gebieden in de VS, om te bepalen of het geluidsniveau acceptabel is. Volgens NASA zal het doorbreken van de geluidsbarrière niet harder klinken dan het dichtvallen van een autoportier. Vluchten met passagiers zijn niet eerder voorzien dan 2035.