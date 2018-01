Wynn Resorts start onderzoek naar oprichter

Het casinobedrijf Wynn Resorts start een onderzoek naar oprichter en directeur Steve Wynn, die jarenlang vrouwen seksueel geïntimideerd zou hebben. De raad van bestuur heeft daarvoor een speciaal comité in het leven geroepen naar aanleiding van een artikel in de Wall Street Journal, die gedetailleerd over zijn vermeende wandaden berichtte.

De krant sprak ruim 150 voormalige medewerkers. Die beweerden dat Wynn onder meer masseuses dwong om seksuele handelingen te verrichten. De 76-jarige Wynn spreekt de beschuldigingen tegen. De kwestie zorgde er wel voor dat het aandeel van Wynn Resorts ruim 10 procent aan beurswaarde moest inleveren.