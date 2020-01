Wuhan-virus voor het eerst overgedragen in VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben voor het eerst iemand gevonden die het nieuwe coronavirus opliep op Amerikaans grondgebied. Het gaat volgens gezondheidsdienst CDC om een man uit Chicago die is besmet door zijn echtgenote.

De vrouw zou het virus hebben opgelopen in China, maar haar man zou niet zijn meegegaan op die reis. Beide patiƫnten zijn in de zestig en bevinden zich in quarantaine. Het CDC benadrukt dat in de VS geen sprake is van een grote uitbraak. Er zou ook geen groot gevaar zijn voor de Amerikaanse volksgezondheid.

Het virus heeft in China het leven gekost aan zeker 170 mensen. Daar zijn ook duizenden mensen besmet geraakt. De miljoenenstad Wuhan geldt als het epicentrum van de uitbraak.