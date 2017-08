WTC New York in kleuren Spaanse vlag

Het World Trade Center in New York is in de nacht van donderdag op vrijdag verlicht in de kleuren van de Spaanse vlag. De top van de toren kleurt rood-geel-rood „in solidariteit met Barcelona”, aldus de eigenaren van het complex.

De nieuwe wolkenkrabber staat op de plek van de Twin Towers, die op 11 september 2001 instortten door een aanslag met twee gekaapte passagiersvliegtuigen. Daardoor kwamen meer dan 2600 mensen om het leven.

De Eiffeltoren in Parijs was in de nacht van donderdag op vrijdag juist donker. De lichten werden uitgedaan als eerbetoon aan de slachtoffers in Spanje.