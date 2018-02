Wrakstukken Iraans vliegtuig gevonden

De wrakstukken van een gecrasht Iraans verkeersvliegtuig met 66 mensen aan boord, zijn maandag in de met sneeuw bedekte bergen teruggevonden. Het was de tweede dag van de zoektocht naar het ATR-72-vliegtuig dat zondagochtend bij slecht weer in het zuidwesten van Iran neerstortte.

Een verbetering van de weersomstandigheden zorgde ervoor dat helikopters en drones over het extreem bergachtige gebied konden vliegen, dat zo’n honderd pieken telt van boven de 4000 meter. Maar de weersvoorspellingen geven aan dat de sneeuwstorm rond het middaguur zal terugkeren, aldus Iraanse media.

Het wrak van het Iraanse vliegtuig dat gisteren is neergestort is eindelijk gevonden. Dit zijn beelden van de zoektocht. pic.twitter.com/FENUFC63cT — Olaf Koens (@obk) 19 februari 2018

Het toestel van Aseman Airlines, een tweemotorige turboprop, wordt gebruikt voor regionale korteafstandsvluchten. Het was op weg van de hoofdstad Teheran naar de zuidwestelijke stad Yasuj en crashte op de berg Dena in het Zagros-gebergte, zo’n 390 kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

Het vliegtuig verdween 50 minuten na het opstijgen vanaf de luchthaven van Mehrabad van de radarschermen.