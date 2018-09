Wrak gezonken Duits oorlogsschip gevonden

Deense onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Duits troepentransportschip dat in de Tweede Wereldoorlog is gezonken. Het gaat om het wrak van de Pionier die in september 1940 na een torpedo-inslag in de golven van het Skagerak verdween.

De overblijfselen van het vaartuig werden gevonden op een diepte van 177 meter, bijna 25 kilometer uit de kust bij Skagen, in de economische zone van Zweden. Het lag daarmee veel oostelijker dan was aangenomen.

Het schip was met 823 vrouwen en mannen aan boord onderweg van Frederikshavn in Denemarken naar Frederikstad in Noorwegen toen het door de torpedo werd getroffen. Die was afgevuurd door de onderzeeër Sturgeon van de Britse marine. Er kwamen 338 mensen om het leven. Van de slachtoffers zijn er 245 in een massagraf in Frederikshavn begraven. De rest is nooit teruggevonden.