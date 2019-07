Wrak atoomonderzeeër nog steeds radioactief

Een Russische atoomonderzeeër die 30 jaar geleden is gezonken voor de kust van Noorwegen geeft nog steeds radioactieve straling af. Dat zeggen wetenschappers die bij de jaarlijkse controle voor het eerst een op afstand bestuurbare robot hebben gebruikt.

De hoogste straling die is gemeten is volgens de Noorse atoomwaakhond DSA 800.000 keer hoger dan normaal. Maar er is geen gevaar voor mensen of voor het leven in zee, zegt DSA.

Het wrak van de Komsomolets ligt op 1700 meter diepte in de Noorse Zee. De onderzeeër zonk in 1989 nadat brand was uitgebroken. 42 bemanningsleden kwamen om.