Worsteling om Julen uit put te krijgen

Verwoede pogingen om de tweejarige Julen in de Zuid-Spaanse plaats Totalan uit de put te krijgen, hadden woensdagmorgen nog altijd niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dinsdag liep de zoekactie opnieuw vertraging op.

Zouden reddingswerkers woensdag dan eindelijk Julen bereiken? Dinsdag hoopten ze hem al te vinden, maar het lukte niet om buizen in de geboorde reddingsschacht te laten zakken. Die moeten instoring voorkomen en de veiligheid garanderen van de mijnwerkers die in de diepte moeten afdalen.

En zo ging er weer een dag voorbij. Julen zit inmiddels anderhalve week vast in de 107 meter diepe put. Hij zou er vorige week zondag tijdens het spelen in zijn gevallen. Omdat de opening maar 25 centimeter breed is, moest er een aparte tunnel worden gegraven om het jongetje te bereiken. Dat lukte maar moeilijk door instortingsgevaar en doordat de rotsachtige bodem het boren uitermate lastig maakt. De laatste vier meter naar de plek waar Julen vermoedelijk zit, moet met de hand worden uitgehakt.

De kans dat hij nog leeft, is inmiddels erg klein. Het reddingsteam zei maandag nog „goede hoop” te hebben om Julen levend terug te vinden. Mogelijk is hij halverwege vast blijven zitten, omdat de put erg smal is. „Er zijn uitzonderlijke gevallen bekend van kinderen die vele dagen overleefden”, zei kinderarts Manuel Baca maandag tegen Spaanse media. „Het lage energieverbruik in een smalle diepe put kan bij Julen in zijn voordeel werken.”

Hoe het ongeval precies heeft kunnen plaatsvinden, is nog een raadsel. De put is gegraven omdat de landeigenaar wilde weten of er water in de grond zat, een wijdverbreide praktijk in de droge regio. Het bedrijf dat de put boorde, houdt vol dat het gat met stenen was afgedekt. Iemand zou die hebben weggehaald. Een ander raadsel is hoe het jongetje naar beneden is gestort. De put zou zo smal zijn, dat hij zijn armen boven zijn hoofd moet hebben gehouden.