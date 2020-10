Woordvoerster Trump is ook besmet met coronavirus

Bij de woordvoerster van president Trump, Kayleigh McEnany, is maandag bij een test ook het coronavirus vastgesteld. De 32-jarige perschef gaat naar eigen zeggen onmiddellijk in quarantaine.

Bij haar baas, Trump, werd donderdag het virus vastgesteld. Zijn toestand verslechterde snel en hij moest vrijdag naar een ziekenhuis. Tal van medewerkers en prominente partijgenoten van Trump zijn besmet geraakt. Ze hebben het waarschijnlijk eerder die week opgelopen op een druk bezochte partijbijeenkomst van Republikeinen waar Trump het woord voerde.

Behalve Trump heeft ook zijn vrouw Melania het virus opgelopen. Het is ook vastgesteld bij onder anderen Trumps adviseur Hope Hicks, campagnechef Bill Stepien, de voorzitter van het nationale partijcomité van de Republikeinen Ronna McDaniel, de Republikeinse senatoren Ron Johnson, Mike Lee en Thom Tillis, Trumps vriend en ex-gouverneur (New Jersey) Chris Christie en en Trumps ex-adviseur Kellyanne Conway. Ook blijken drie verslaggevers in het Witte Huis het virus onder de leden hebben, net zoals een medewerker van de persdienst van het Witte Huis, volgens berichten van ABC.

Maar er zijn ook veel mensen die vaak in de directe omgeving van Trump zijn die negatief zijn getest. Onder hen zijn Trumps kinderen en hun partners, zijn vriend en medewerker Rudy Giuliani, stafchef Mark Meadows en diens plaatsvervanger Dan Scavino, de ministers Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken), Mike Esper (Defensie), Steve Mnuchin (Financiën), Betsy Devos (Onderwijs), William Barr (Justitie) en Chad Wolf (Binnenlandse Veiligheid) en de voorzitter van de chefs-van-staven generaal Mark Miley.

Het Witte Huis heeft volgens Amerikaanse media personeel met verdachte gezondheidsklachten oproepen niet naar het werk te komen.