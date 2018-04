Woordvoerders Trump druk met wegpoetsen van vlekken

Zowel de publicatie van de memoires van oud-FBI-baas James Comey als de recente huiszoeking bij Trumps advocaat Michael Cohen zorgt in het Witte Huis voor heel wat ruis. Die laat zich niet dempen door de vergeldingsaanval in Syrië.

De Amerikaanse president Donald Trump vertrok begin deze week naar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago. Maar iedereen weet dat het geen rustige vakantie wordt, waar de president wellicht aan toe is na alle spanningen rond de aanval op het regime van Assad. Uit voorzorg is zo ongeveer de hele staf woordvoerders meegereisd. Voor het geval dat er weer iets aan het licht komt dat Trump binnenslands verder in problemen brengt.

Of de vergeldingsactie tegen Syrië geslaagd is, is nog niet helemaal duidelijk. Als de opzet niet alleen was om Assad een pak voor zijn broek te geven maar ook om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen, zoals sommigen beweren, dan is dat laatste in ieder geval niet gelukt. Het rumoer rond Ruslandgate en rond de pornoactrice Stormy Daniels houdt aan.

Furieus is Trump over het boek van oud-FBI-baas James Comey dat dinsdag verscheen. Daarin zegt Comey dat Trump weliswaar intelligent en gezond genoeg is om president te zijn, maar moreel volledig onbekwaam. Met een mediatour langs alle grote tv-zenders droeg de voormalige topman van de federale recherche zijn boodschap uit. Trump noemt het boek en de campagne voorbeelden van de „ongekende brutaliteit van de slechtste FBI-chef die Amerika ooit heeft gehad.”

Wellicht een schrale troost voor Trump is dat zijn voormalige rivaal Hillary Clinton het dit keer met hem eens zal zijn. Comey schrijft in zijn boek dat hij enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016 bewust naar buiten heeft gebracht dat de FBI opnieuw aanleiding zag om onderzoek te doen naar het e-mailgebruik van Clinton, die geheime stukken via haar privéserver had ontvangen en verstuurd. Comey zegt dat hij wilde voorkomen dat Amerika een president zou kiezen van wie later bleek dat die grove fouten had gemaakt.

Maar minstens zo zorgwekkend voor Trump is de inval die de FBI deed bij zijn huisadvocaat Michael Cohen. Die staat bekend als de bijtgrage herdershond van Trump. De huiszoeking geschiedde in opdracht van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de mogelijke Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen.

Het FBI-team was op zoek naar informatie over de 130.000 dollar die pornoactrice Stormy Daniels van Cohen zou hebben ontvangen om te zwijgen over de relatie die ze met Trump zou hebben gehad. Mueller wil weten of er sprake is geweest van misbruik van campagnegelden. Trump noemde de recherche-inval een schande.

Bij die huiszoeking namen de rechercheurs een grote hoeveelheid documenten en e-mails in beslag, waaronder de communicatie tussen Trump en zijn advocaat Cohen. Wat het Witte Huis en Republikeinse Congresleden vooral zorgen baart is dat de FBI ook geluidsopnamen heeft meegenomen, waarop gesprekken van Cohen met zijn cliënten zijn opgenomen. „Dat zou weleens politiek brandgevaarlijk materiaal kunnen zijn”, vermoedde een Congreslid.

Mede door die inval is maandag bekend geworden dat Cohen ook intensieve contacten heeft met Sean Hannity, de belangrijkste presentator van Fox News: de televisiezender die Trump veelal verdedigt. Dat roept de schijn op dat Cohen invloed heeft op het omroepbeleid van Fox News.

Met de inval heeft Mueller onmiskenbaar een risico genomen. De relatie tussen een advocaat en een cliënt is in de VS wettelijk beschermd. Vandaar ook dat Trump en Cohen een gerechtelijke procedure zijn begonnen om te voorkomen dat het team van Mueller daadwerkelijk gaat neuzen in de stukken waarop beslag is gelegd. Maandag diende deze zaak. Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet.

Behalve dat Trump op zijn buitenverblijf wat rust wil nemen, ontvangt hij daar ook de Japanse premier Shinzo Abe. Zijn hoofd zal echter vooral vol zijn met de namen van Mueller, Comey en Cohen. „Bid voor de woordvoerders van Trump”, zei een medewerker van het Witte Huis maandag. „Zij hebben deze week de nodige vlekken weg te poetsen.”