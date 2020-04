Woordvoerder Duitse AfD weg omdat hij zich fascist noemde

De Duitse rechts-populistische partij AfD heeft zijn woordvoerder de laan uitgestuurd om die zichzelf herhaaldelijk als ‘fascist’ had omschreven. Dat meldde Zeit Online zondag.

Het gaat om de 43-jarige Christian Lüth, die al sinds de begintijd in 2013 aan Alternative für Deutschland verbonden is en woordvoerder was van de partij en de fractie in de Bondsdag. Hij zou zichzelf niet alleen fascist hebben genoemd maar ook over zijn ‘arische afstamming’ hebben gesproken met betrekking tot zijn grootvader.

Het gedwongen vertrek van Lüth komt volgens Zeit Online als een verrassing, omdat hij geldt als een vertrouweling van de partijtop. Zijn ontslag volgde na een gesprek met onder anderen partijvoorzitter Tino Chrupella. Fractievoorzitter Alexander Gauland hakte de knoop daarna persoonlijk door.