Woordvoerder: Britse premier Johnson heeft geen longontsteking

De Britse premier Boris Johnson, die met symptomen van het coronavirus in een ziekenhuis ligt, heeft geen longontsteking. Dat zei zijn woordvoerder dinsdag.

Johnson ligt in stabiele toestand op de intensive care na een verslechtering van zijn gezondheid en hij blijft goedgehumeurd, aldus de zegsman.

De woordvoerder zei tegen verslaggevers dat de premier, die zondag in het ziekenhuis werd opgenomen, een standaard zuurstofbehandeling krijgt (met een slangetje onder de neus) en ademhaalt zonder enige verdere hulp. Hij heeft geen mechanische beademing of ademhalingsondersteuning met een kapje of mondstuk nodig.