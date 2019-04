„Woonwijken Tripoli veranderen in slagvelden”

De humanitaire situatie bij de Libische hoofdstad Tripoli, waar al weken wordt gevochten, is in die periode dramatisch verslechterd. Daarvoor waarschuwt het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Ruim 30.000 mensen zouden noodgedwongen hun huizen zijn ontvlucht.

Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen om burgers die in de buurt van het front wonen. „Dichtbevolkte woonwijken veranderen geleidelijk aan in slagvelden”, zegt het lokale ICRC-hoofd Youness Rahoui in een verklaring. Ook wordt het voor hulpverleners steeds gevaarlijker om gewonden op te halen.

Bij de kuststad vechten troepen van krijgsheer Khalifa Haftar met milities die de regering in Tripoli steunen. Het ICRC zegt dat veel gevluchte burgers zijn ingetrokken bij familie of vrienden. Andere vluchtelingen worden opgevangen in openbare gebouwen, zoals scholen.