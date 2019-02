Woonflat in Istanbul ingestort

In een voorstad van Istanbul is een gebouw van zeven verdiepingen ingestort. In het pand waren veertien appartementen waar naar verluidt in totaal meer dan veertig mensen woonden. Politie, brandweer en andere reddingswerkers zijn in de puinhopen in de dichtbevolkte plaats Kartal op zoek naar slachtoffers.

Ze hebben volgens de eerste berichten een dode geborgen en vier bedolven slachtoffers zijn gelokaliseerd. Het is niet bekend hoeveel mensen in het pand aanwezig waren Volgens omwonenden stortte het pand in na een ontploffing.

Het stond in het Aziatische deel van de metropool, ruim 15 kilometer ten zuidoosten van het centrum van Istanbul.