Wonen aan de Frietgang of de Dromendreef

Wonen aan het Geweldige Mensenplein - in Brussel kan het over een tijdje. Voor een nieuw te bouwen woonwijk op het voormalige industrieterrein Tour & Taxis in de Belgische hoofdstad konden mensen suggesties doen voor straatnamen en daar rolde een keur aan ideeën uit.

Behalve het Geweldige Mensenplein koos een jury voor de aanleg van een Geluksweg, een Betere Wereldweg en een Dromendreef. De culinaire traditie van België wordt geëerd met de Frietgang, Kriekgang, Stoempgang, Pralinegang en de Speculoosgang.

Een knipoog geven de Brusselaars naar het beroemde schilderij van René Magritte, ‘Ceci n’est pas une pipe’ (Dit is geen pijp), met de straatnaam Ceci n’est pas une rue (Dit is geen straat).

Twee vrouwen krijgen ook een eigen straat: Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts van België, en de in 2015 overleden regisseur Chantal Akerman.