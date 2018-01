Wolvin Naya beet niet acht schapen dood

Wolvin Naya is niet verantwoordelijk voor de dood van acht schapen op een boerderij in Ranst in de provincie Antwerpen. Het dier was de laatste dagen niet in de buurt van Ranst en kan de schapen die daar zijn aangetroffen niet hebben doodgebeten.

Dat blijkt uit de gps-gegevens van haar tracker, meldt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Naya vertoeft in de buurt van het militair domein van Leopoldsburg. De verdenking van de aanval viel op haar omdat ze vorig weekend wel hoogstwaarschijnlijk twee schapen doodbeet op een boerderij in Meerhout, nog geen 20 kilometer verder.

De tweejarige Naya dook begin dit jaar in Belgiƫ op. Ze liep vanuit Duitsland, waar wetenschappers haar met een tracker uitrustten, via Nederland naar Belgisch Limburg. Met de Duitse onderzoeker die de gps-gegevens van de wolvin volgt is nu afgesproken dat het INBO op de hoogte wordt gesteld zodra ze Leopoldsburg verlaat.