Wolff: Ik sprak urenlang met Trump

De Amerikaanse journalist en schrijver Michael Wolff heeft naar eigen zeggen bij elkaar zeker drie uur met Trump gesproken. Dat was tijdens de verkiezingscampagne en tijdens zijn presidentschap. „Ik heb absoluut met de president gesproken, ik weet niet of hij zich realiseerde of het al dan niet om een vraaggesprek ging, maar het was hoe dan ook beslist niet ‘off the record’,’’zei Wolff vrijdag in het programma Today van zender NBC.

Trump twitterde dat hij nooit met Wolff voor diens boek een gesprek heeft gevoerd. Er was geen toestemming voor Wolff het Witte Huis binnen te komen en hij is meermaals de deur gewezen. Volgens Trump staat het vrijdag vervroegd in omloop gebrachte boek van Wolff ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ (Vuur en razernij; in het Witte Huis van Trump) ,,vol met leugens, verkeerde interpretaties en niet bestaande bronnen”.

Wolff gaf geen duidelijk antwoord op de vraag of hij opnames heeft van de circa tweehonderd interviews die hij naar eigen zeggen voor dit boek heeft gedaan. Het boek schetst een beeld van een groep ambitieuze, maar politiek onervaren mensen die aandacht en aanzien zoeken, maar geen gecompliceerde regeringsfuncties. Ze lijken totaal niet voorbereid op het winnen van de verkiezingen, laat staan regeren. Als 8 november blijkt dat Trump wint, zouden Trump en diens vrouw Melania geschokt en teleurgesteld zijn geweest. Iedereen rond president Trump beschrijft hem volgens Wolff als een klein kind.

Veel ‘inside’ informatie uit het Witte Huis komt in Wolffs boek van Steve Bannon. Bannon was voor Trump een ideologische gids en topadviseur tot die in augustus vorig jaar de laan uit werd gestuurd. Het boek heeft een totale breuk veroorzaakt tussen Trump en Bannon die nog steeds niets heeft weersproken van wat Wolff in zijn boek beweert.

Bannon stortte zich afgelopen maanden enthousiast in de regionale politiek als soort nationale leidersfiguur van de populistische rechtervleugel van de Republikeinse Partij. Maar ook daar is zijn tirade tegen Trump zoals die in Wolffs boek wordt weergegeven, niet goed gevallen. Zelfs het bestuur van Bannons eigen extreemrechtse medium Breitbart News Network zou nu van hem af willen.