Wolf bijt schapen dood in België

Een wolf die begin januari voor het eerst in België werd gesignaleerd, heeft daar waarschijnlijk vee aangevallen. Volgens Belgische media zijn dit weekeinde op een boerderij in Meerhout twee schapen doodgebeten en werd er een ernstig verwond. Alles wijst er op dat dit door de wolf is gedaan.

De wolvin Naya dook begin dit jaar op in België. Het dier, dat een gps-zender heeft, liep vanuit Duitsland via Nederland naar de zuiderburen en legde ongeveer 500 kilometer af. Deskundigen van de vereniging Welkom Wolf zeggen dat de halsbeet waarmee de schapen zijn gedood, op een aanval door een wolf wijst.