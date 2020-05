Woensdag informele uitslag verkiezingen Suriname

De volledige, weliswaar nog informele uitslag van de Surinaamse verkiezingen, zal woensdag bekend worden gemaakt. De districtscommissaris van Paramaribo, Mike Nerkust, heeft woensdagochtend nog nodig om de laatste resultaten te verwerken. Dat heeft hij tegen de lokale krant de Ware Tijd gezegd.

Bij voorgaande verkiezingen was de informele uitslag in de vroege morgen van de dag na de verkiezingsdag al bekend. Deze keer is dat niet gelukt omdat de stembureaus maandagavond twee uur langer zijn open gebleven. Dit was nodig omdat veel mensen nog niet gestemd hadden. Door de speciale Covid-19 maatregelen ging het stemmen minder vlot. Ook waren er op sommige stembureaus fouten gemaakt met de stembiljetten waardoor stemmers terug moesten komen om opnieuw te stemmen.

Op basis van 75 procent van de uitgebrachte stemmen blijkt de oppositiepartij VHP van Chan Santokhi nog steeds aan de winnende hand te zijn. Hij heeft 41 procent van de totaal uitgebrachte stemmen, terwijl de NDP van president Desi Bouterse op 23 procent zit. Daarna volgen de NPS van Gregory Rusland met bijna 12 procent en de Abop van Ronnie Brunswijk met 7,5 procent.