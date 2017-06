Woensdag geen treinen naar Brussel-Centraal

Er stoppen woensdagochtend geen treinen op Brussel-Centraal. Wel gaan er treinen naar Brussel-Noord en Brussel-Zuid, zo laat de Belgische spoorvervoerder NMBS weten.

Het treinverkeer werd stilgelegd na een aanslag op Brussel-Centraal, waar een man een kleine explosie veroorzaakte. De verdachte werd doodgeschoten. Op het station is de federale politie dinsdagnacht nog altijd bezig met een sporenonderzoek. Speurders in witte pakken lopen het gebouw in en uit. Ook de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is nog steeds ter plaatse.