Woensdag eerbetoon aan omgekomen Franse agent

Het eerbetoon aan de Franse politieagent Arnaud Beltrame, die de plaats innam van een gijzelaar tijdens een terreuraanslag in het zuidelijke departement Aude, is woensdag vanaf 11.30 uur in Parijs. Het Elysée heeft laten weten dat de bijeenkomst openbaar is, meldde de zender BFMTV.

Het eerbetoon heeft plaats bij het Dôme des Invalides. Nabestaanden van Beltrame en van drie andere slachtoffers van de terreuractie zijn aanwezig.

De 25-jarige Redouane Lakdim opende vrijdag eerst het vuur op een groepje politieagenten in het historische stadje Carcassonne, waardoor een agent gewond raakte. Vervolgens schoot hij een automobilist dood voordat hij de aanwezigen in een supermarkt in het nabijgelegen Trèbes in gijzeling nam. Daar doodde hij twee mensen terwijl hij ‘Allahu akbar’ schreeuwde.

Beltrame was een officier van de gendarmerie. Hij nam tijdens de gijzeling de plaats in van een gijzelaar. Hij overleed aan de verwondingen die hij opliep door de terreuractie.