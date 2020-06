Woensdag besluit over aanklacht in moordzaak Olof Palme

Meer dan 34 jaar na de nog steeds onopgeloste moord op de Zweedse premier Olof Palme zullen de onderzoekers woensdag bekendmaken of iemand al dan niet in staat van beschuldiging wordt gesteld. Dat hebben het Zweedse Openbaar Ministerie en de politie vrijdag bekendgemaakt.

De hoofdaanklager Krister Petersson zal dat samen met het hoofd van het onderzoek Hans Melander tijdens een gezamenlijke onlinepersconferentie bekendmaken.

De sociaaldemocraat Palme werd op 28 februari 1986 op straat vermoord na een bezoek aan een bioscoop in Stockholm. Tot op de dag van vandaag is de moordzaak nog niet opgelost.

Half februari kondigde officier van justitie Petersson aan, verwijzend naar nieuwe aanknopingspunten, dat hij hoopte tegen de zomer te kunnen vertellen wat er in de nacht van de moord is gebeurd en wie er verantwoordelijk voor is. Hij zei in een misdaadprogramma dat hij ofwel een aanklacht zou indienen ofwel het vooronderzoek zou stopzetten voor het einde van 2020.