Woedende Oostenrijkse kanselier op matje

Een geërgerde Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz moest woensdag verschijnen voor een speciale onderzoekscommissie van het parlement. De commissie probeert te achterhalen in hoeverre de vorige regering van Kurz corrupt was.

Kurz (33) maakte er geen geheim van dat hij het maar niets vond dat hij moest getuigen. De oppositie in het parlement benaderde hem uiterst kritisch over zijn rol in de zogenoemde Ibiza-affaire.

De toenmalige coalitiepartner van Kurz, de rechts-populistische FPÖ, veroorzaakte vorig jaar een schandaal toen bleek dat FPÖ-leider Heinz-Christian Strache vatbaar bleek voor omkoping. Een stiekem opgenomen video op het vakantie-eiland Ibiza legde dat onomstotelijk vast. De rechtse regeringscoalitie barstte uit elkaar en het kwam tot vervroegde verkiezingen.

Nu de FPÖ in de oppositie zit, grijpt deze partij elke kans aan om Kurz, leider van de christendemocratische ÖVP, bij de affaire te betrekken. Maar ook andere oppositiepartijen legden hem het vuur na aan de schenen.

De ÖVP-voorman reageerde verbolgen op vragen of bedrijven door een donatie invloed kunnen uitoefenen. Het komt natuurlijk voor dat een sponsor van de ÖVP meteen ook zijn mening geeft, aldus Kurz. Maar dit betekent niet dat een donor enige invloed krijgt. „Als een donor iets van ons verlangt, zou ik hem bij de deur eruit slaan.” Hij verzekerde absoluut niet omkoopbaar te zijn.