Woede over verkiezingsuitslag Congo

De Congolese presidentskandidaat Martin Fayulu kreeg volgens waarnemers ruim 62 procent van de stemmen, terwijl zijn rivaal Félix Tshisekedi niet verder kwam dan een kleine 17 procent. Toch geldt de laatste als officiële winnaar.

”Verkozen president van de Democratische Republiek Congo”, meldt het twitteraccount van Martin Fayulu sinds dit weekend. Officieel is hij het echter niet, bekrachtigde het hooggerechtshof van het land zondag nog eens. Een beroep van Fayulu tegen de uitslag dat Tshisekedi gewonnen zou hebben, verwees het hof naar de prullenmand. Daarmee opende het voor Tshisekedi de weg om te worden geïnaugureerd als vijfde president van Congo.

De twijfels over de uitslag beperken zich zeker niet tot het kamp van Fayulu. De Rooms-Katholieke Kerk van Congo zet er, net als de Franse en Belgische regeringen, grote vraagtekens bij. De 40.000 waarnemers die de kerk tijdens de verkiezingen op zondag 30 december inzette, kwamen met de uitslag van 62 procent voor Fayulu. In onafhankelijke opiniepeiligen voorafgaand aan de verkiezingen kwam Fayulu ook met afstand uit de bus als gedoodverfde winnaar.

Opmerkelijk was ook dat de Afrikaanse Unie openlijk uiting gaf aan twijfels over de uitslagen. De organisatie vroeg de Congolese autoriteiten zaterdag om de bekendmaking van de definitieve winnaar uit te stellen. Dat was een uniek verzoek: niet eerder mengde de organisatie zich in verkiezingsuitslagen van lidstaten. Veel effect had het echter niet. „Ik heb niet de indruk dat de Afrikaanse Unie het juridische proces in Congo volledig begrijpt”, repliceerde regeringswoordvoerder Lambert Mende.

Wat ook niet hielp was dat de presidenten van twee Afrikaanse grootmachten, Uhuru Kenyatta van Kenia en Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika, dit weekend al met felicitaties kwamen aan het adres van Tshisekedi. Ramaphosa riep alle partijen daarbij op „de beslissing van het hooggerechtshof te respecteren en de vrede te zoeken.”

Fayulu is echter beslist niet van zins zijn zaak op te geven. „Aan Afrikaanse presidenten die het Congolese volk vragen het hooggerechtshof te respecteren, vraag ik de soevereine beslissing van het Congolese volk die mij met meer dan 60 procent van de stemmen koos te respecteren”, twitterde hij maandag. „Laten we fraude, leugens en vervalsingen niet aanmoedigen.”

De presidentskandidaat stelt dat er een geheime deal is gesloten tussen Tshisekedi en de vertrekkende president Joseph Kabila. Kabila zou bang geweest zijn voor vervolging in het geval Fayulu aan de macht zou zijn gekomen.

Sinds de eerste bekendmaking van de verkiezingsuitslagen zijn bij protesten in Congo al tientallen mensen om het leven gekomen. Fayulu heeft zijn aanhang opgroepen tot „vreedzame protesten in het hele land om onze soevereiniteit te verdedigen.”