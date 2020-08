Woede over plotselinge Britse quarantainemaatregel

Britten op vakantie zijn razend op de regering vanwege het plotseling instellen van een verplichte zelfisolatie van twee weken voor reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland. De regering stelt geen andere keuze te hebben gehad in de bestrijding van het nieuwe coronavirus en schiet gedupeerden niet te hulp. Ze hebben tenslotte de waarschuwing gehad dat het beter was niet op reis te gaan, zei verkeersminister Grant Shapps, die zelf een maand geleden op vakantie in Spanje door een quarantainemaatregel werd verrast.

Sommige media stellen dat de regering van premier Johnson bezig is met een „quarantaine-fiasco” en vanwege de onvoorspelbaarheid van het beleid „een quarantaine-roulette”. Shapps kondigde donderdagavond plotseling de quarantainemaatregel aan en zei dat die zou ingaan om middernacht op zondag. Later op de avond bracht hij via Twitter naar buiten dat hij zaterdagmorgen 05.00 uur bedoelde.

Tienduizenden Britten hebben de afgelopen nacht gepoogd voor 05.00 uur onze tijd in Engeland aan te komen. Dat lukte in ieder geval de opvarenden van de veerboot Hollandica van de Stena Line, die eerder was uitgevaren en harder had gevaren om nog voor de deadline in Harwich aan te komen. Maar behalve op veerboten was er ook een stormloop op treinen en vliegtuigen naar Engeland.

Grote verontwaardiging is er volgens Britse media ook over sommige luchtvaartmaatschappijen die misbruik zouden hebben gemaakt met de ‘terugkeerpaniek’. Een vliegreis Parijs - Londen met British Airways voor 500 euro was vrijdag veel duurder geworden. Zaterdag kostte dat ticket naar Londen 73 euro. Ook was er veel verontwaardiging over de weigering van luchtvaartmaatschappijen eerder geplande vluchten kosteloos om te boeken. Volgens waarnemers in de sector heeft het vertrouwen in de reis- en vliegbranche in Groot-Brittannië enorme schade opgelopen. Veel Britten dreigen inkomsten te verliezen of zelfs hun baan kwijt te raken als ze na terugkeer van vakantie niet tijdig op hun werk verschijnen.