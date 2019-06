Woede om herstel status Rusland

Oekraïne legt zich niet neer bij de beslissing van de Raad van Europa om Rusland weer als volwaardig lid te laten terugkeren. Parlementsleden uit dat land dreigden dinsdag op te stappen als de Russen daadwerkelijk terugkeren.

In de nacht van maandag op dinsdag besloot de Raad van Europa na een marathondebat Rusland weer stemrecht te geven. Uiteindelijk stemden 116 leden vóór de terugkeer, 62 tegen en onthielden 10 politici zich van stemming. Rusland grijpt de gelegenheid met beide handen aan en stuurde dinsdagochtend al een delegatie naar Straatsburg.

De vertegenwoordigers van Oekraïne reageren woedend op de stemming en op de aanwezigheid van Russische politici, dinsdag. „In principe zien we onszelf niet met hen in één ruimte zitten”, zegt Maria Ionova, voorzitter van de Oekraïense parlementaire commissie voor Europese integratie.

„We zullen de deelname van Oekraïne aan deze vergadering opschorten”, aldus Ionova tegen persbureau Interfax-Oekraïne. „Eerlijk gezegd weet ik niet of we er zullen terugkeren.” Oekraïense leden van de raad tekenden dinsdagochtend protest aan tegen de Russische toelating. De rest van de dag bleven ze demonstratief weg.

Naar aanleiding van het Oekraïense protest bekijkt een commissie de delegatieleden die Rusland naar Frankrijk heeft gestuurd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vraag of die Russische parlementsleden eerlijk verkozen zijn. In de tussentijd mogen zij gewoon meedoen aan debatten en ook stemmen.

De Raad van Europa zou woensdagmiddag debatteren over het rapport. Voor de Oekraïners is dit een nieuwe kans om hun ongenoegen te tonen. Van de Nederlandse delegatie stemden alleen Petra Stienen (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) tegen het voorstel. Omtzigt wijst erop dat Rusland weigert mee te werken aan het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17.