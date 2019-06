WNF: Toerist vervuilt Middellandse Zee met plastic

De Middellandse Zee verstikt in plasticafval. Het plastic dat de zee vervuilt, komt voor een groot deel van populaire vakantiebestemmingen aan de kust, zo bleek vrijdag uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Rietjes, ballonnen, plastic zakken en wegwerpbekers. Iedere minuut verdwijnt er een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met 33.800 statiegeldflessen de zee in. In de zomermaanden neemt die vervuiling met 40 procent toe, omdat toeristen massaal naar de kustgebieden langs de Middellandse Zee afreizen. „De afvalverwerking in die gebieden is niet toegesneden op de toestroom aan toeristen”, zegt Dylan de Gruijl, woordvoerder van het WNF. „Vooral in Turkije en Spanje gaat het mis. Er zijn te weinig containers en als het afval al opgehaald wordt, belandt het vaak op een dumpplaats en waait het weer de zee in.”

In de top vijf van de meest vervuilde toeristencentra staat het gebied rond de Turkse regio Cilicië op nummer een. Daar spoelt per dag gemiddeld 31,3 kilo plastic per kilometer kust aan. De kustregio van Barcelona staat op twee met 26,1 kilo plastic. Tel Aviv is derde met 21 kilo plastic en de kust bij Venetië vierde met 18,2 kilo plastic.

„Plastic is overal doorgedrongen”

China

Veel landen die al problemen hebben met hun afvalbeheer, importeren ook nog eens grote hoeveelheden afval. „Sinds China een importverbod op plastic heeft, gaat dat plastic bijvoorbeeld naar Turkije. Terwijl het land daar helemaal niet op berekend is”, zegt De Gruijl.

Het WNF wil dat er snel wordt ingegrepen om de hoeveelheid plastic in zee te verminderen en te voorkomen dat zeedieren als walvissen, dolfijnen en schildpadden doodgaan door het plastic. Jaarlijks gaan er wereldwijd 100.000 zeezoogdieren en een miljoen vissen en vogels dood door de plasticvervuiling. Er zijn al meerdere walvissen gestrand met hun maag vol plastic.

Sigaretten

Om de hoeveelheid afval te verminderen, startte het WNF zaterdag een campagne voor een plasticvrije zee. De organisatie vraagt toeristen die naar de Middellandse Zee trekken om wegwerpplastic zoveel mogelijk te vermijden. „Pak niet standaard het plastic tasje in de lokale supermarkt aan, maar neem je eigen boodschappentas mee”, tipt De Gruijl. „Gebruik geen wegwerprietjes en neem eigen koffiebekers mee, om te voorkomen dat je uit die plastic wegwerpbekertjes drinkt op de camping.”

Hij heeft nog een tip om de plastic soep te bestrijden. „Stop met roken”, grapt hij. „Veel mensen weten het niet, maar in de filter van sigaretten zit ook plastic. Al die sigarettenpeuken dragen dus bij aan de vervuiling.”

De natuurorganisatie wil dat de Verenigde Naties met een internationaal verdrag tegen plasticafval in oceanen komt. Sinds half februari hebben al meer dan een half miljoen mensen de petitie voor dit verdrag getekend.