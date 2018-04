Witte Pasen in Noord-Duitsland

Bar winterweer heeft het noorden van Duitsland, onder meer Berlijn, een witte Pasen bezorgd. Aan de Oostzeekust in Mecklenburg-Vorpommern viel volgens Deutscher Wetterdienst (het Duitse KNMI) plaatselijk 35 centimeter sneeuw. Zo’n dik pak in april was voor het laatste gemeten in 1970.

De plotselinge inval van de winter zorgde zondag behalve voor mooie plaatjes ook voor veel overlast: gladde wegen, omgevallen bomen en ontregeld treinverkeer. Zwaar getroffen werd een vogelpark in Marlow, waar 90 procent van de buitenvolières werd vernield. Zelfs de wijdmazige netten bezweken onder de vracht sneeuw.

Medewerkers waren gewaarschuwd maar slaagden er niet in alle vogels bijtijds te vangen en terug te brengen naar de winterverblijven. Een aantal dieren is ontsnapt. Schrale troost, ze zullen vermoedelijk overleven. De lente is in aantocht. Volgens de de meteorologen stijgt het kwik over een week tot 20 graden of meer.