Witte Huis zegt niks over klimaatbesluit Trump

Het Witte Huis kon of wilde woensdagavond niet zeggen of de Amerikaanse president Donald Trump een beslissing heeft genomen over het al dan niet terugtrekken van de VS uit het klimaatverdrag van Parijs. „Wanneer de president een besluit heeft genomen, dan zal hij dat zelf aankondigen en dan zal hij duidelijk maken wat de basis daarvan is”, aldus de woordvoerder Sean Spicer.

Trump zelf zei tegen journalisten dat hij „zeer snel” met een beslissing zal komen. Volgens diverse Amerikaanse media heeft hij de knoop al doorgehakt en zal hij de VS terugtrekken uit het verdrag.