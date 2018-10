Witte Huis wil transparantie na dood Khashoggi

Het Witte Huis laat weten dat het kennis heeft genomen van de verklaring van Saudi-Arabië over de dood van de journalist Jamal Khashoggi, maar laat zich niet uit over mogelijke gevolgen. „We zijn bedroefd de bevestiging van de dood van meneer Khashoggi te vernemen en uiten ons medeleven aan zijn familie, verloofde en vrienden”, zei woordvoerster Sarah Sanders.

„We zullen het internationale onderzoek over dit tragische incident nauwgezet blijven volgen en aandringen op gerechtigheid die tijdig, transparant en in overeenstemming is met alle processen”, luidde de verklaring van het Witte Huis.

President Donald Trump had eerder op de dag tegen de media in Scottsdale gezegd dat het nog te vroeg was om te speculeren over mogelijke gevolgen van het incident. „We zullen te weten komen wie waar vanaf wist en wanneer. Dan zien we verder”, zei hij. „Ik zal goed luisteren wat het Congres erover te zeggen heeft.”