Witte Huis wil snel hulpfonds na Harvey

De regering-Trump gaat het Amerikaanse Congres snel vragen geld beschikbaar te stellen voor hulp aan de slachtoffers van orkaan Harvey, die een enorme ravage aanrichtte in Texas en Lousiana. Dat heeft Tom Bossert, de adviseur voor binnenlandse veiligheid, donderdag gezegd.

Later zal nog een tweede verzoek worden gedaan als er meer informatie over de omvang van de schade en de kosten van herstel binnen is. Ongeveer 100.000 huizen zijn getroffen door Harvey, in sommige panden staat het water 2,5 meter hoog. Het is te vroeg om te praten over een verzekeringsprogramma voor overstromingen.

Witte Huis-woordvoerster Sara Sanders liet weten dat Donald Trump uit privévermogen een miljoen dollar heeft toegezegd. De president zal zaterdag opnieuw een bezoek te brengen aan de regio Houston en aan Lake Charles in Louisiana.