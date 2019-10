Witte Huis werkt niet mee aan Trump-onderzoek

Het Witte Huis weigert iedere medewerking aan het „ongegronde en onwettelijke” impeachment-onderzoek van het Congres. De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden besloot eind vorige maand tot een onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump omdat die de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli in een telefoongesprek vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon.

„Jullie ongekende acties laten de president geen andere keuze”, zei advocaat Pat Cipollone in een brief aan de leiders van de Democraten. „Om zijn plichten aan het Amerikaanse volk, de Grondwet en alle toekomstige inzittenden van het ambt van president te vervullen kan de president en zijn regering onder deze omstandigheden niet meewerken aan jullie bevooroordeeld en ongrondwettelijke onderzoek.”