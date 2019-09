Witte Huis weert zich tegen hysterie

Het Witte Huis heeft een verklaring verspreid waarin het stelt „zich te zullen verweren tegen de hysterie en de onwaarheden” van de Democraten. In de VS is een politieke rel ontstaan over een telefoongesprek dat president Trump in de zomer met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelenski voerde.

Trump vraagt daarin om te helpen bij een onderzoek naar de bemoeienissen van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden met de activiteiten van een Oekraïense aanklager, Viktor Sjokin. Die werd onder druk van Biden door toenmalig president Porosjenko de laan uit gestuurd. Sjokin was betrokken bij een onderzoek naar het Oekraïense gasconcern Burisma Holdings, waar Bidens zoon Hunter in 2014 op raadselachtige wijze plotseling een topfunctie kreeg.

Volgens de Democraten ging Trump hiermee buiten zijn boekje en misbruikte hij zijn functie om de mogelijke Democratische presidentskandidaat zwart te maken. Maar volgens het Witte Huis is er niets aan de hand. De klacht van de klokkenluider die het telefoongesprek in de openbaarheid bracht, zou slechts bestaan uit „een verzameling overleveringen van horen zeggen” en wat krantenknipsels.