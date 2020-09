Witte Huis: Trump zal verkiezingsuitslag accepteren

Donald Trump zal de uitslag van de verkiezingen op 3 november aanvaarden, zei een woordvoerder van het Witte Huis donderdag. De Amerikaanse president had daar twijfel over gezaaid. „We zullen zien wat er gebeurt”, zei Trump op de vraag of hij een vreedzame machtsoverdracht garandeert als hij de verkiezingen verliest.

„De president zal de resultaten van een vrije en eerlijke verkiezing accepteren”, aldus de zegsvrouw.

Eerder op de dag had de Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, wel een ordelijke machtsoverdracht na de presidentsverkiezingen beloofd. „De winnaar van de verkiezing op 3 november zal op 20 januari worden geïnaugureerd”, twitterde McConnell. „Er zal een ordelijke transitie zijn, zoals elke vier jaar is gebeurd sinds 1792.”

Ook andere partijgenoten van Trump in het parlement spraken zich uit voor een vreedzame machtsoverdracht, zoals de Amerikaanse grondwet voorschrijft.

Trump lijkt niet van plan te zijn het Witte Huis zonder slag of stoot te verlaten als hij verliest van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Hij zei te verwachten dat de verkiezingen uitmonden in een rechtszaak voor het Hooggerechtshof. Dat gebeurde al eens in 2000.